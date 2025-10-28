McDonald’s тестує онлайн-замовлення через застосунок у Києві

28 жовтня McDonald’s почав тестування нового сервісу «Мобільне замовлення» в Україні.

Він дозволяє замовляти страви через застосунок і забирати їх у ресторані після приготування, повідомили в Forbes.

Поки що функція доступна у чотирьох київських ресторанах: на вулицях Євгена Сверстюка, Софійській, Гришка та проспекті Правди.

Клієнти можуть обрати ресторан, додати страви до кошика, оплатити замовлення в застосунку та визначити спосіб отримання — через «МакДрайв», у зоні видачі або з обслуговуванням за столиком.

Після тестового періоду McDonald’s планує запустити сервіс по всій Україні. Подібна функція вже працює у США, Канаді, Німеччині та Великій Британії.

Нагадаємо, станом на жовтень 2025-го в Україні працює 117 закладів McDonald’s, зокрема 50 — у Києві.

