На Мінському масиві будують не лише McDonald's, а ще й п'ять багатоповерхівок

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Петра Калнишевського, 2 будують не лише McDonald's, а ще й п'ять багатоповерхівок.

Паспорт об'єкта опублікували у спільноті "Життя Оболонського району та Мінського масиву".

У ньому йдеться, що на земельній ділянці відбувається будівництво житлового торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом. Судячи з візуалізацій, будинки будуть 25-поверховими.

У спільноті додали, що ці багатоповерхівки остаточно добʼють транспортну та соціальну інфраструктуру Мінського масиву.

Площа будівництва складає 113 719 метрів квадратних, а його генеральним підрядником є ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд".

Раніше ми писали, що на вулиці Петра Калнишевського, 2 збудують новий McDonald's.

Фото: "Життя Оболонського району та Мінського масиву"

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Опубліковано: 19 квітня 2025
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