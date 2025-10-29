У британській газеті знайшли перший опублікований твір Агати Крісті

У Великій Британії виявили першу публікацію Агати Крісті — 24-рядковий вірш Steam versus Electricity («Пара проти електрики»). Його надрукували 8 липня 1905 року в газеті Ealing and Hanwell Post, пише The Times.

Раніше вважалося, що дебютом письменниці став роман про Еркюля Пуаро «Таємнича пригода в Стайлзі» (1920).

Фото: PLANET NEWS LTD / AFP

Вірш у газетному архіві знайшли науковець Університету Саффолка Джеймс Бернтал-Гукер та його чоловік Алан. Публікація супроводжувалася приміткою: «Молода авторка надіслала нам римований коментар щодо зламаних електричних поїздів минулої суботи».

Твір підписано псевдонімом AMC Miller — скороченням від Agatha Mary Clarissa, повного імені письменниці.

Як зазначають дослідники, Крісті згадувала цей вірш у своїй автобіографії, але через неточності щодо віку й обставин публікації (вона плутала поїзд із трамваєм) знайти його раніше не вдавалося.

Бернтал-Гукер зауважив, що в ранніх віршах Крісті відчутний вплив Льюїса Керролла та Едварда Ліра, однак справжня сила авторки розкрилася в прозі.

Онук письменниці підтримав перевидання, назвавши знахідку «цінним подарунком для історії літератури».

Агата Крісті — авторка 66 детективних романів і 14 збірок оповідань, зокрема про Еркюля Пуаро та міс Марпл. Також вона видала дві поетичні збірки — «Дорога мрій» (1925) і «Вірші» (1973).