LEGO випустить різдвяний набір із пряниковими героями «Зоряних воєн»

160
Ірина Маймур
share share

Компанія LEGO представила святковий набір Gingerbread AT-AT Walker, який містить 697 деталей.

Про це пише Hypebeast.

AT-AT Walker — це вигадана бойова машина-крокохід (All Terrain Armored Transport) із всесвіту «Зоряних воєн», яку вперше показали у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь» (1980). У різдвяній версії LEGO перетворила культовий транспорт Галактичної імперії на пряникову святкову модель.

Walker обладнаний рухомими ногами й панелями, за якими прихований святковий інтер’єр — камін, стіл із печивом і подарунки. Готова модель заввишки понад 19 см, завдовжки 23 см і завширшки 10 см.

До комплекту також входить ексклюзивна мініфігурка пряникового Дарта Вейдера зі світловим мечем і льодяною тростиною.

Набір уже доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті LEGO.

Фото: LEGО

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 жовтня 2025
share share
«Втрачений Київ»: у столиці запускають освітній проєкт про зруйновані пам’ятки «Втрачений Київ»: у столиці запускають освітній проєкт про зруйновані пам’ятки У Гізі відкриють Великий Єгипетський музей — його будували 20 років У Гізі відкриють Великий Єгипетський музей — його будували 20 років Swarovski випустив сумку з кристалами й органічний сік до 130-річчя бренду Swarovski випустив сумку з кристалами й органічний сік до 130-річчя бренду Першу в Україні 3D-друковану школу відкриють цьогоріч Першу в Україні 3D-друковану школу відкриють цьогоріч
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.