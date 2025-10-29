LEGO випустить різдвяний набір із пряниковими героями «Зоряних воєн»

Компанія LEGO представила святковий набір Gingerbread AT-AT Walker, який містить 697 деталей.

Про це пише Hypebeast.

AT-AT Walker — це вигадана бойова машина-крокохід (All Terrain Armored Transport) із всесвіту «Зоряних воєн», яку вперше показали у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь» (1980). У різдвяній версії LEGO перетворила культовий транспорт Галактичної імперії на пряникову святкову модель.

Walker обладнаний рухомими ногами й панелями, за якими прихований святковий інтер’єр — камін, стіл із печивом і подарунки. Готова модель заввишки понад 19 см, завдовжки 23 см і завширшки 10 см.

До комплекту також входить ексклюзивна мініфігурка пряникового Дарта Вейдера зі світловим мечем і льодяною тростиною.

Набір уже доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті LEGO.

Фото: LEGО