У США знайшли найдавніші письмові ноти Західної Європи

У Пенсильванії дослідники виявили один із найдавніших відомих зразків письмових нот Західної Європи.

Нотні позначки знайшли на манускрипті IX століття, який багато років зберігався в приватній колекції, пише The Guardian.

Невеликі знаки і крапки, схожі на ранню музичну нотацію, розташовані над словом alleluia на аркуші латинського сакраментарія — літургійної книги, яку використовували в католицьких месах у Європі в середині IX століття.

Документ виявив історик Натан Рааб — президент компанії Raab Collection. За його словами, позначки довгий час залишалися непоміченими або неправильно витлумаченими. Дослідник припускає, що манускрипт був створений у Німеччині для великодніх богослужінь.

Позначки над словами відображають інтонаційні зміни — підйоми та спади тону, які слугували своєрідною підказкою для співців.

Серед найдавніших відомих зразків музичної нотації досі вважалися Лаонський градуал у Франції та Кантаторії Святого Галла у Швейцарії, датовані кінцем IX — початком X століття. Рааб вважає, що знайдений документ може бути ще старішим. Його вартість нині оцінюють приблизно у $80 тисяч.