Дизайнерка створила кінетичний програвач, що «робить музику видимою»

Ельміра Еттінгер
Американська дизайнерка Ліліан Браун розробила кінетичний програвач Orbit, який перетворює звук на рух.

Про це повідомляє designboom.

Orbit став дипломним проєктом Браун у Savannah College of Art and Design (SCAD) і переріс в артоб’єкт, що об’єднує інженерію, дизайн і перформанс.

Пристрій має 39 дерев’яних плиток, які синхронно рухаються під час відтворення музики. Ці рухи перетворюють звук на візуальне поле, що обертається за годинниковою стрілкою — відтворюючи обертання самої платівки.

Дизайнерка описує Orbit як спосіб «зробити музику видимою», перетворюючи знайомі ритуали прослуховування на вистави.

Програвач зроблений із вишневої деревини, елементів із нержавіючої сталі та компонентів, надрукованих на 3D-принтері. Щоби виготовити верхню частину з вишневого дерева, дизайнерка співпрацювала з механіком Джейком Гардингом із Forsyth Metal Works. Натуральна текстура дерева контрастує з металевими вставками, а вигнуті ніжки з нержавіючої сталі нагадують програвачі середини ХХ століття.

Фото: Lillian Brown / designboom

Опубліковано: 30 жовтня 2025
