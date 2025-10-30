Італійці спроєктували енергонезалежний гірський притулок для альпіністів

244
Ельміра Еттінгер
Архітектурне бюро Carlo Ratti Associati у співпраці із міжнародною виставкою меблів і дизайну Salone del Mobile.Milano розробили енергонезалежний альпіністський будиночок.

Про це повідомляє ArchDaily.

Споруду вперше покажуть як міський павільйон під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортині-д’Ампеццо, а потім гелікоптером перевезуть у високогір’я Альп, де вона стане постійним притулком для альпіністів і мандрівників.

За словами архітекторів, проєкт покликаний «розмити межу між природою та створеним людиною середовищем». Робота над конструкцією почалася з 3D-сканування реальних скельних формацій в Альпах, що дозволило створити точну модель ландшафту для формування геометрії споруди та мінімізації її візуального впливу.

На відміну від традиційних бівуаків, які зазвичай фарбують у яскраві кольори для кращої видимості, цей має стриманий вигляд і оснащений червоним сигнальним світлом, що автоматично вмикається у разі туману або слабкого освітлення.

Конструкцію створили з клеєної багатошарової деревини (CLT), аерогелю та металу. На даху встановили сонячну систему потужністю 5 кВт з накопичувачем енергії, що забезпечує повну автономність роботи, зокрема цифрове підключення для екстреного зв’язку.

Система конденсації повітря щодня виробляє кілька літрів питної води, достатніх для потреб невеликої групи мандрівників.

Візуалізації: Carlo Ratti Associati

Опубліковано: 30 жовтня 2025
