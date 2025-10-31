З Оклендського музею в Каліфорнії викрали понад тисячу експонатів

Ірина Маймур
З Оклендського музею в Каліфорнії (Oakland Museum of California) викрали понад 1000 артефактів, повідомляє San Francisco Chronicle.

Крадіжка сталася близько 3:30 ранку 16 жовтня — за кілька днів до того, як у Парижі пограбували Лувр. Однак музей повідомив про злочин лише зараз.

Крадії пробралися до позамузейного сховища площею близько 9000 квадратних метрів. Звідти вони винесли кошики корінних народів Америки, ювелірні прикраси, ноутбуки, дагеротипи — перші фотознімки, зроблені за допомогою йодистого срібла — та бивні слонів з художнім різьбленням.

Персонал не працював у сховищі того дня, а крадіжку виявили лише наступного ранку.

Наразі музей співпрацює з Поліцією Окленда та відділом ФБР із розслідування злочинів проти мистецтва. Правоохоронці перевіряють аукціони, антикварні крамниці та ломбарди, де можуть з’явитися викрадені речі.

Це вже друге пограбування в історії музею. У 2014 році 46-річного Андре Тарая Франкліна засудили до чотирьох років ув’язнення за крадіжку золотих експонатів XIX століття.

Фото: Christine Cueto / Oakland Museum of California

Опубліковано: 31 жовтня 2025
