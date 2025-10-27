Поліція затримала двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Французька поліція провела перші арешти у справі про гучне пограбування коштовностей французьких монархів з Галереї Аполлона в музеї Лувр. Про затримання двох підозрюваних у неділю, 26 жовтня, повідомила прокурорка Парижа Лор Беккюо, передає Euronews.

Люди дивляться на вікно Лувру, через яке грабіжники проникли до музею, 26 жовтня 2025 року. Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Затримання відбулося в суботу ввечері, майже через тиждень після зухвалого злочину. Один із підозрюваних був затриманий в аеропорту Шарля де Голля, коли готувався сісти на рейс, ймовірно, до Алжиру. Другого чоловіка заарештували пізніше. Обом близько 30 років, повідомили в поліції.

За даними слідства, одного з підозрюваних вдалося ідентифікувати завдяки слідам ДНК, знайденим на місці злочину. Обидва чоловіки, ймовірно, походять із передмістя Сена-Сен-Дені, і наразі перебувають під вартою для допиту, який може тривати до 96 годин.

Нагадаємо, 19 жовтня Лувр був екстрено зачинений після викрадення коштовностей з Галереї Аполлона. Грабіжники проникли через вікно, використавши кран із підйомною платформою та дискову пилку. Пограбування тривало лише 8 хвилин.

Загалом було викрадено вісім предметів, оцінених у €88 мільйонів, зокрема діадема, кольє та сережки королев Марії-Амелії та Гортензії, а також смарагдове кольє імператриці Марії-Луїзи. Два предмети вдалося повернути одразу, оскільки злодії залишили їх під час втечі. Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.