Maison Margiela створив черевики табі з ефектом потрісканого дзеркала

Французький дім моди Maison Margiela представив нову лімітовану модель культових черевиків табі — Broken Mirror, пише Hypebeast.

У світі виготовили лише 25 пар, кожну — повністю вручну.

Взуття оздобили понад 8000 скляних намистин, леліток і металевих уламків, які створюють ефект старого потрісканого дзеркала. Ця техніка — відсилання до колекції Artisanal осінь–зима 2015 Джона Гальяно, де «розбите дзеркало» вперше використали для суконь і пальт. Тепер її вперше застосували у взутті.

Запуск Broken Mirror став початком нової щорічної серії Tabi Collector’s Series, яку Maison Margiela презентував у жовтні 2025 року. Щороку бренд випускатиме нову версію своїх фірмових черевиків із фокусом на ручну роботу та експерименти з матеріалами.

Продажі блискучих табі стартували у вибраних бутиках 30 жовтня.

Форма черевиків із розділеним носком апелює до традиційного японського робітничого взуття XX століття. Під час першого показу Maison Martin Margiela у сезоні весна–літо 1989 дизайнер пофарбував підошви червоною фарбою, тож моделі залишали за собою «криваві» сліди — цей образ став одним із найвпізнаваніших у модній історії.

Новий варіант табі, створений креативним директором Гленном Мартенсом, продовжує поєднувати ручну роботу, незвичні матеріали й сюрреалістичну естетику бренду.

Фото: Maison Margiela