В’єтнамська студія створила ковпачки для клавіш у формі ретро-телевізорів

В’єтнамська студія Jelly Key представила колекцію прозорих ковпачків для клавіш у формі ретро-телевізорів.

Їхній дизайн натхнений комп’ютером Apple Macintosh 128K 1984 року, пише designboom.

Колекція отримала назву Art Toy x32 та x77. Кожен ковпачок виготовляють зі смоли вручну — від відливання до полірування. Усередині розміщені мініатюрні деталі, що нагадують компоненти старих комп’ютерів: друковані плати, лампочки, блоки живлення, конденсатори й тонкі дроти завтовшки лише 0,3 міліметра. Один шар смоли твердне приблизно 23 години, після чого додають зовнішню оболонку телевізора.

Передня частина має декоративні елементи — слот для дискети та круглу кнопку живлення, що не є функціональними, але відсилають до естетики ранніх комп’ютерів. Екран нахилений під кутом 65°, щоб його було зручно розглядати на клавіатурі чи робочій поверхні. Напівпрозора задня панель дозволяє побачити внутрішні деталі, особливо коли клавіатура підсвічується.

Ковпачки доступні в п’яти варіантах оздоблення: кришталево прозорому, матовому напівпрозорому, тонованому, кольоровому матовому та у вінтажних відтінках. Комбінації корпусів та «екранів» налічують до 12 варіантів.

На екранах ковпачків зображені мініатюрні цифрові сцени та повідомлення. Деякі дизайни Jelly Key використала з попередніх колекцій — How Are You («Як справи»), I Am Great («Я — чудово»), Milky Way Greetings («Вітання із Чумацького Шляху») та From the Other Side («З іншого боку»). Нові — на кшталт Space Odyssey («Космічна одіссея») чи HAL Eye («Око HAL») — відсилають до теми космосу й технологій.