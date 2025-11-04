ШІ-артистка вперше потрапила до чартів Billboard

Виконавиця Xania Monet, яку створив штучний інтелект, дебютувала в чартах Billboard з піснею How Was I Supposed to Know?

Про це пише NME.

Трек посів 30-те місце в чарті Adult R&B Airplay та очолив рейтинг R&B Digital Song Sales. Крім того, композиція вже з’являлася у чартах Hot Gospel Songs, Hot R&B Songs та Emerging Artists.

Xania Monet — це проєкт поетки та дизайнерки з Міссісіпі Теліші «Ніккі» Джонс. Вона створює музику, накладаючи мелодії на власні тексти за допомогою ШІ. За інформацією Billboard, артистка підписала багатомільйонний контракт із лейблом Hallwood Media.

З літа Monet набрала понад 44 мільйони офіційних прослуховувань у США — це близько $52 тисячі прибутку.

Водночас співачка Келані розкритикувала зростання популярності ШІ-музики, назвавши її «неконтрольованою» і такою, що дозволяє обійти авторські права творців оригінальних композицій, на яких навчаються музичні моделі.

Фото: Xania Monet / Youtube