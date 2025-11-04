Nike і Palace відкриють у Лондоні ком’юніті-хаб у будівлі вікторіанської лазні

Компанії Nike та Palace Skateboards відкривають у Південному Лондоні ком’юніті-хаб Manor Place у будівлі колишньої вікторіанської лазні 1895 року.

Проєкт реалізувала архітектурна студія Jam, пише Deezen.

Головна арена комплексу — скейтпарк, який за кілька хвилин можна трансформувати в підземне футбольне поле The Cage для гри у форматі 3 на 3: центральна частина підлоги піднімається вгору, відкриваючи простір у дні змагань.

Раніше в цьому приміщенні був чоловічий басейн. Після закриття у 1970-х роках його засипали, а нині знову «розкопали».

Також у просторі розмістили шість художніх студій у колишній пральні. А вхідна зона слугуватиме майданчиком для виставок або pop-up-магазину, де Nike і Palace представлять спільну лінію одягу.

«Ми хотіли створити щось нове — місце, яке буде по-справжньому орієнтоване на спільноту. Де можна скейтити, грати у футбол і просто відкривати для себе щось нове», — розповів співзасновник Palace Skateboards Ґарет С’юїс.

Відкриття Manor Place заплановане на 11 листопада. Простір буде повністю безкоштовним для відвідування.

Фото: Nike / Palace Skateboards