Школяр із Рівненщини створив тренажер для реабілітації з деталей LEGO

Ірина Маймур
Дев’ятикласник Андріан Гордійчук із селища Клевань на Рівненщині зібрав прототип тренажера для реабілітації ноги з деталей конструктора LEGO.

Про це повідомляє «Суспільне».

Андріан живе неподалік від госпіталю ветеранів війни, що й підштовхнуло його до створення пристрою. Разом із наставником Віталієм Переходьком він розробив стартап StepUp — ортез для людей, які відновлюють ходу та м’язову силу після травм чи операцій.

Прототип тренажера виконує три основні функції:

  • допомагає відновлювати м’язи ніг
  • покращує рухливість колінного суглоба
  • сприяє відновленню функції стопи

Для створення пристрою Андріан використав базові деталі LEGO, три сервомотори (два великі й один малий) і контролер LegoHub, через який можна керувати роботою ортезу.

На збірку прототипу хлопець витратив два місяці. За словами наставника, перевага винаходу в тому, що він малобюджетний, простий у використанні й не потребує спеціалізованого персоналу. В Україні подібні тренажери серійно не виготовляють. Орієнтовна вартість пристрою — від 1,5 до 4 тисяч гривень.

Наразі команда планує розробити 3D-модель ортезу та протестувати пристрій у госпіталі ветеранів війни.

Фото: Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Юрій Колос

Опубліковано: 05 листопада 2025
