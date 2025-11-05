У Сеулі «виростили» павільйон із грибного міцелію за допомогою 3D-друку
У Сеулі встановили експериментальний павільйон Mycelial Hut, створений із використанням грибного міцелію.
Про це пише designboom.
Павільйон розробила студія Yong Ju Lee Architecture у співпраці з Лабораторією роботизованої фабрикації Сеульського національного університету науки й технологій.
Конструкцію павільйону складає дерев’яний каркас та панелі з міцелію — щільної грибниці, що може слугувати біорозкладною альтернативою бетону чи пластику. Кожну панель вирощували усередині надрукованих 3D-форм. Для їхнього створення команда використовувала промислові роботизовані маніпулятори, заповнюючи форми спеціально підібраним субстратом.
Після завершення росту панелі висушували, щоб стабілізувати їхню форму та міцність. Отриманий матеріал повністю екологічний і після експлуатації може безпечно повернутися в ґрунт.
У студії зазначають: Mycelial Hut демонструє принципи «культивованої архітектури», де будівлі не зводять із мертвих матеріалів, а вирощують у взаємодії з природними процесами. Мета проєкту — показати потенціал біоматеріалів як альтернативи енергоємним будівельним технологіям.
Фото: Yong Ju Lee Architecture