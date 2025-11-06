Etnodim випустив колекцію «Архаїчна», в якій переосмислює українське старовинне вбрання

Український бренд Etnodim випустив нову колекцію «Архаїчна», у якій пропонує сучасні аналоги старовинного вбрання.

Вона створена як етична пропозиція, що не шкодить українській спадщині, зазначає бренд у пресрелізі.

До неї увійшли жіночі та чоловічі вироби: сорочки, сукні, спідниця й верхній одяг. Вони наслідують характерні ознаки давнього українського вбрання — традиційний крій, орнаменти та природну колірну гаму.

Etnodim наголошує, що автентичні зразки вишивки є цінною частиною української спадщини й потребують збереження в музейних умовах. Часто старовинний одяг потрапляє в приватні колекції без зазначення його походження чи авторства, а регулярне носіння прискорює руйнування тканини. У такий спосіб втрачаються унікальні історії, зашифровані у вишивці.

Для виробів обрали нішеві, тривкі й натуральні матеріали: льон, котон, тенсел, вовну та дикий шовк — матеріали, які комфортно носяться протягом року й поєднуються між собою.

«Це новий крок у стилістиці Etnodim, що пропонує спокійну, витончену класику, засновану на тяглості традиції, — кажуть у бренді. — Ми пропонуємо добирати та носити не музейні раритети, а сучасні інтерпретації української спадщини».

Колекція вже доступна онлайн і в шоурумах у Києві та Львові.

Фото: Etnodim