У Швеції створили мікрофон, що змінює голос на «казковий» або «роботизований»

Шведський бренд Teenage Engineering представив портативний мікрофон EP–2350 Ting із вбудованими звуковими ефектами, пише designboom.

Пристрій дозволяє змінювати голос у режимі реального часу — від механічного «роботизованого» звучання до високих тонів у стилі казкових персонажів.

Мікрофон має чотири ефекти: ехо, ехо з пружинним тоном, «pixie» з високочастотною модуляцією та «robot» для механічного звучання. Інтенсивність можна регулювати рухом чи нахилом завдяки вбудованому датчику.

На корпусі також є кнопки із заздалегідь завантаженими семплами, зокрема звуками сирени та лазера, які часто використовують у регі та денсголі. Ting можна під’єднати до будь-якої аудіосистеми або семплера через лінійний вхід.

Разом із мікрофоном компанія представила семплер EP–40 Riddim, що дає змогу створювати регі- та даб-треки. Особливість пристрою — новий режим LOP, у якому можна керувати лупами. Лупи — це короткі звукові фрагменти, які багаторазово повторюються. Музиканти використовують їх, щоб швидко створювати ритмічні або мелодичні частини композицій під час лайвів.

Riddim має понад 300 вбудованих семплів, зокрема басові лінії, ударні, вокальні вигуки й ефекти. Їх частково надали відомі автори регі та даб-музики, зокрема King Jammy, Mad Professor і Dre Skull. Пристрій також оснащений синтезатором Supertone для створення басу та мелодій.

Обидва пристрої можна синхронізувати для живих виступів: Riddim керує ритмами та семплами, а Ting додає ефекти та вокал.

