У США створили смарткільце для запису думок

Ірина Маймур
Американський стартап Sandbar презентував Stream Ring — кільце зі штучним інтелектом, що імітує голос користувача й дозволяє вести «розмову із самим собою».

Про це повідомляє Gizmodo.

Під час активації пристрій записує голос власника, створює його ШІ-двійника й може «відповідати» в тому ж тембрі. Такий формат творці інтерпретують як «спілкування з власними думками».

Stream Ring — мінімалістична прикраса із вбудованим мікрофоном. Щоб записати думку або ідею, достатньо піднести кільце до рота й натиснути сенсорну панель. Запис підтверджується тактильним сигналом. Нотатки зберігаються в застосунку Stream, де їх можна прослухати, відредагувати або перетворити на текст. Уся інформація шифрується.

«Це не утилітарний девайс, а спосіб розширити можливості мислення», — кажуть у Sandbar.

Кільце доступне в сріблястому та золотому кольорах за ціною $249–299. Доставка почнеться влітку 2026 року. У комплект входить тримісячна підписка Stream Pro, далі вона коштуватиме $10 на місяць. Є й безплатний варіант з обмеженим сховищем.

Нагадаємо, стартап Sandbar заснували колишні співробітники CTRL-Labs — компанії, яку Meta придбала у 2019 році. Sandbar уже залучила $13 мільйонів інвестицій на розробку кільця.

Фото: Sandbar

Опубліковано: 06 листопада 2025
