У США створили рюкзак на сонячних батареях для безхатьків

Американська ініціатива HomeMore розробила рюкзак із сонячною панеллю, вбудованими спальником і подушкою для людей, які змушені жити на вулиці.

Він поєднує функції мобільного укриття, зарядної станції та базового набору першої необхідності, пише designboom.

Рюкзак має жорсткий водостійкий корпус, що захищає особисті речі від дощу та бруду. У верхній частині розташована сонячна панель, яка заряджає вбудований павербанк із USB-портом — це дає змогу користуватися телефоном або іншими пристроями без доступу до електромережі. За потреби рюкзак можна зарядити і від розетки.

Набір включає речі, які допомагають пережити тривале перебування просто неба: FM/AM-радіо, ліхтарик, пляшку для води, дощовик, складаний намет і теплий спальник із флісовою підкладкою. Є також гігієнічні засоби, навушники, замок і навіть шкарпетки. Подушка інтегрована в нижню частину рюкзака та має водовідштовхувальне покриття.

Проєкт розробляли півтора року, враховуючи досвід безхатьків у районі Тендерлойн у Сан-Франциско. 1 жовтня 2022 року HomeMore роздала перші 1200 рюкзаків у 25 містах Каліфорнії. Наступна, оновлена партія запланована на 2025 рік — понад 2 тисячі екземплярів.

Команда також запустила платформу, де охочі можуть оплатити рюкзак для тих, хто його потребує.

Фото: HomeMore Project