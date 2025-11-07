Tinder тестує ШІ, який аналізує фото з галереї для точніших збігів

Застосунок для знайомств Tinder запускає нову функцію «Хімія» (Chemistry), яка аналізує фото в галереї користувача, щоб краще визначати його інтереси та пропонувати релевантні пари.

Про це пише Gizmodo.

Функція працює лише за згодою користувача: ШІ ставить інтерактивні запитання і переглядає фото в галереї, щоб сформувати точніший портрет власника. Вона має побороти «втому від свайпів» — замість сотень випадкових профілів показуватиме менше кандидатів, але більш сумісних.

Наразі функцію тестують в Австралії та Новій Зеландії, а найближчими місяцями вона з’явиться в Україні та інших країнах.

Паралельно застосунок впроваджує нову навігацію «Режими» (Modes), що дозволяє обирати формати знайомств — наприклад, «Режим коледжу» для студентів або «Режим подвійного побачення», який пропонує знайомства пари з парою. Останній уже став особливо популярним серед користувачів у Європі та представників покоління Z.

Також у Tinder повідомили про технічні оновлення: швидкість запуску застосунку на Android зросла на 38 %, а кількість збоїв зменшилася на 32 %. На iOS стабільність роботи програми також суттєво покращилася.

Наразі головний застосунок для знайомств стрімко втрачає популярність — кількість завантажень зменшилася на 38 %. У 2025 році його обігнав конкурент — Tea.