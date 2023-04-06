Українські підприємці можуть отримати грант на суму до 3 млн євро: як подати заявку

Єврокомісія започаткувала конкурс «Erasmus для молодих підприємців — Україна», аби підтримати українських підприємців. З його допомогою власники бізнесів зможуть скористатися перевагами внутрішнього ринку ЄС.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

У межах проєкту відберуть організації в Україні та Європейському Союзі. Вони приймуть у себе до 430 українських підприємців і знайдуть для них власників бізнесів для співпраці в ЄС. Потім переможцям конкурсу нададуть фінансову підтримку й допоможуть в оплаті проживання і подорожі.

Податися на грант можуть молоді українські бізнеси, які прагнуть розвивати свою справу. Загальний бюджет конкурсу — 3 мільйони євро.

Подати заявку на участь необхідно на сайті Єврокомісії.

Заявки прийматимуть до 11 травня 2023 року (17:00:00 за брюссельським часом).

Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск гранту у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи.

Фото: Markus Spiske\Unsplash