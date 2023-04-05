Мінцифри пропонує грант у 10 тисяч євро на розвиток власної справи: хто може взяти участь

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Валерія Гуржий
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Міністерство цифрової трансформації України оголосили про запуск гранту у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи.

Про це повідомляє КОВА.

У грантовій програмі можуть зареєструватися підприємці, які мають бізнес у харчовій сфері та працюють в області, що постраждала через бойові дії, а саме:

  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Одеській;
  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській.
Серед усіх учасників оберуть 10 переможців, які зможуть отримати фінансову допомогу на масштабування виробництва та здобуття лідерства на ринку.

Заповнити форму реєстрації на участь у програмі необхідно до 9 квітня 2023 року до 23:59 включно. Ознайомитися з вимогами та подати заявку на участь можна за посиланням. Оголошення результатів конкурсного відбору очікується до кінця травня 2023 року.

Раніше ми писали, що за програмою «єРобота» цьогоріч планують видати понад 7000 мікрогрантів для розвитку бізнесу.

Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash

Опубліковано: 05 квітня 2023
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