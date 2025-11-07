Реліз гри GTA 6 знову перенесли

Студія Rockstar Games оголосила про чергове перенесення виходу гри Grand Theft Auto VI. Це вже друге відтермінування релізу: спочатку гра мала з'явитися восени цього року, а потім її перенесли на травень 2026 року. Тепер GTA 6 офіційно має вийти 19 листопада 2026 року.

У своїй заяві студія закликала фанатів до терпіння, наголосивши, що розробникам потрібен додатковий час, аби завершити гру і довести її до тих стандартів, на які гравці «очікують і заслуговують».

Grand Theft Auto VI перенесе користувачів до вигаданого штату Леоніда, де розташовані залиті неоновим світлом вулиці Вайс-Сіті (Vice City). Розробники обіцяють, що це буде найбільш захоплююча еволюція серії.

Серія GTA дозволяє користувачам керувати різними типами транспорту, не обмежуючись правилами, викрадати автомобілі та заповнювати гаражі дорогими машинами, мотоциклами та човнами. Традиційно гравців чекають поліцейські погоні, цікаві місії, бійки та перестрілки, а також колоритні персонажі.

Grand Theft Auto залишається однією з найуспішніших франшиз у світі. Остання гра серії, Grand Theft Auto V, була продана накладом понад 215 мільйонів копій, що робить її другою найпопулярнішою відеогрою всіх часів після Minecraft.