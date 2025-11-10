Метро Харкова відновило роботу після двох днів блекауту

Харківський метрополітен розпочав роботу після двох днів вимушеного простою, спричиненого масованою атакою РФ. ​Вранці 10 листопада рух поїздів усіма лініями вдалося відновити, повідомила пресслужба підземки.

​«Рух поїздів лініями метрополітену відновлено. У разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено», — сказано у повідомленні.

​Метро у Харкові не працювало 8 та 9 листопада після масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру, Протягом цих двох днів наземний електротранспорт також не працював, а автобусні маршрути були змінені для часткової компенсації зупинки підземки.

Попри припинення руху поїздів, метро було відкрито та функціонувало як цілодобове укриття для мешканців міста.

Фото: Харківський метрополітен