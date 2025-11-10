Авіакомпанія Emirates використовує ШІ для прогнозування турбулентності

Авіакомпанія Emirates почала використовувати штучний інтелект (ШІ) для підвищення безпеки польотів. Нова система ШІ дозволяє пілотам прогнозувати та уникати навіть невидимої турбулентності, пише Euronews.

Метеорологи з Університету Редінга (Велика Британія) заявляють, що небо стало до 55% більш «нерівним», ніж чотири десятиліття тому, через посилення турбулентності чистого неба (Clear-Air Turbulence), яка невидима для традиційних радарів. Це збільшує ризик травм пасажирів і екіпажу та спричиняє значні витрати для галузі.

Emirates запровадила нову систему на основі ШІ для точного прогнозування невидимої турбулентності. Технологія використовує машинне навчання, краудсорсингові дані та звіти пілотів. Програма генерує дані в режимі реального часу та надає пілотам «живу візуалізацію турбулентності» безпосередньо в кабіні.

В Emirates зазначили, що хоча система поки на ранніх стадіях, вона вже сприяла значному скороченню випадків несподіваної сильної турбулентності за останній рік, роблячи польоти безпечнішими й ефективнішими.

Хоча смертельні випадки та тяжкі травми на великих літаках трапляються рідко, за даними Федерального управління цивільної авіації, між 2009 і 2021 роками 146 пасажирів та членів екіпажу отримали серйозні травми внаслідок турбулентності.

Фото: Fasyah Halim / Unsplash