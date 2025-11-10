Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Індії білборд з рекламою ековзуття розчинився під дощем

Артем Черничко 10 листопада 2025
526

Індійський взуттєвий бренд Chupps встановив у Мумбаї екологічний білборд у формі сандалі, який повністю розклався під час сезону дощів, пише designboom.

Проєкт, створений у співпраці з агенцією INTO Creative, мав на меті підкреслити головну перевагу продукції Chupps: їхнє взуття є біорозкладним і природним чином розкладається протягом 24 місяців після викидання. Внизу був розміщений слоган: «100% біорозкладний. Так само, як і цей білборд».

Для створення незвичайного білборда використовувалася суміш глини, соломи, бамбука, коров’ячого гною та мулу. Ця біомаса була нанесена на бамбукові каркаси, утворюючи площину та велику тривимірну скульптуру сандалі – головний візуальний елемент, на якому було нанесено назву бренду білими літерами.

Протягом сухих місяців білборд залишався стабільним. Проте, коли в середині жовтня 2025 року прийшли мусонні дощі, конструкція почала виконувати свою місію. Мул і глина поступово пом'якшувалися з країв і верхніх поверхонь. З часом форма сандалі та тло білборда повільно розчинилися, завершуючи свій призначений життєвий цикл.

Перехожі могли спостерігати, як реклама зникає на очах, залишаючи лише бамбукові опори.

Мітки
Новини
Читайте також
Тиждень скульптури у Львові: митці розкрили сенс нових робіт у місті Реставратори відновили 27 експонатів зруйнованого росіянами музею Сковороди Gentle Monster випустив інтерактивну горор-гру замість лукбука Музей у Пирогові захистили від забудови в суді
«Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025 Маргінезвілль: камені і жуки у фотографіях Олі Коваль 08 листопада 2025 «Нюрнберг», «Ти — космос» та «Чорне пір’я»: головні фільми листопада 08 листопада 2025 8 найгірших муралів Києва 07 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.