В Індії білборд з рекламою ековзуття розчинився під дощем

Індійський взуттєвий бренд Chupps встановив у Мумбаї екологічний білборд у формі сандалі, який повністю розклався під час сезону дощів, пише designboom.

Проєкт, створений у співпраці з агенцією INTO Creative, мав на меті підкреслити головну перевагу продукції Chupps: їхнє взуття є біорозкладним і природним чином розкладається протягом 24 місяців після викидання. Внизу був розміщений слоган: «100% біорозкладний. Так само, як і цей білборд».

Для створення незвичайного білборда використовувалася суміш глини, соломи, бамбука, коров’ячого гною та мулу. Ця біомаса була нанесена на бамбукові каркаси, утворюючи площину та велику тривимірну скульптуру сандалі – головний візуальний елемент, на якому було нанесено назву бренду білими літерами.

Протягом сухих місяців білборд залишався стабільним. Проте, коли в середині жовтня 2025 року прийшли мусонні дощі, конструкція почала виконувати свою місію. Мул і глина поступово пом'якшувалися з країв і верхніх поверхонь. З часом форма сандалі та тло білборда повільно розчинилися, завершуючи свій призначений життєвий цикл.

Перехожі могли спостерігати, як реклама зникає на очах, залишаючи лише бамбукові опори.