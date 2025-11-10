Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Gentle Monster випустив інтерактивну горор-гру замість лукбука

Артем Черничко 10 листопада 2025
277

Південнокорейський бренд окулярів Gentle Monster замінив традиційний лукбук запуском інтерактивної гри жахів THE ROOM. Про це пише Hypebeast.

Це гра у форматі квест-кімнати з обмеженим часом, де гравці повинні розгадувати підказки й орієнтуватися у тривожних локаціях, уникаючи при цьому прихованої загрози.

Гра доступна для безкоштовного ознайомлення на сайті Gentle Monster.

Незвичайна кампанія дозволяє споживачам безпосередньо зануритися у креативний всесвіт бренду, підкреслюючи тренд перетину ігрової індустрії зі світом моди. Осіння колекція окулярів доступна онлайн та офлайн.

Запуск горор-гри є логічним продовженням осінньої кампанії THE HUNT, виконаної у схожій естетиці жахів, головну роль у якій зіграла акторка Гантер Шафер під керівництвом режисерки Наді Лі Коен.

Підпишись на БЖ в instagram, facebook, telegram
Мітки
Новини
Читайте також
Тиждень скульптури у Львові: митці розкрили сенс нових робіт у місті Реставратори відновили 27 експонатів зруйнованого росіянами музею Сковороди Музей у Пирогові захистили від забудови в суді В Індії білборд з рекламою ековзуття розчинився під дощем
«Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025 Маргінезвілль: камені і жуки у фотографіях Олі Коваль 08 листопада 2025 «Нюрнберг», «Ти — космос» та «Чорне пір’я»: головні фільми листопада 08 листопада 2025 8 найгірших муралів Києва 07 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.