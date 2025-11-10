Gentle Monster випустив інтерактивну горор-гру замість лукбука

Південнокорейський бренд окулярів Gentle Monster замінив традиційний лукбук запуском інтерактивної гри жахів THE ROOM. Про це пише Hypebeast.

Це гра у форматі квест-кімнати з обмеженим часом, де гравці повинні розгадувати підказки й орієнтуватися у тривожних локаціях, уникаючи при цьому прихованої загрози.

Гра доступна для безкоштовного ознайомлення на сайті Gentle Monster.

Незвичайна кампанія дозволяє споживачам безпосередньо зануритися у креативний всесвіт бренду, підкреслюючи тренд перетину ігрової індустрії зі світом моди. Осіння колекція окулярів доступна онлайн та офлайн.

Запуск горор-гри є логічним продовженням осінньої кампанії THE HUNT, виконаної у схожій естетиці жахів, головну роль у якій зіграла акторка Гантер Шафер під керівництвом режисерки Наді Лі Коен.