Тиждень скульптури у Львові: митці розкрили сенс нових робіт у місті

Артем Черничко 10 листопада 2025
У Львові в межах Тижня скульптури відбулася екскурсія, під час якої куратор проєкту Павло Гудімов та скульптори Володимир Семків і Денис Шиманський пояснили ідеї нових робіт у публічному просторі, передає пресслужба Львівської міської ради.

Скульптор Володимир Семків пояснив ідею інсталяції «Бульбашка», розташованої перед Оперним театром. Локація була обрана через історію площі, де раніше стояли монументи, зокрема, пам’ятники Гітлеру та Леніну.

Бульбашка
«Бульбашка»

За словами Семківа, «Бульбашка» символізує крихкість і тимчасовість монументальної пропаганди і тоталітарних режимів. Металева рука, що тримає бульбашку, є метафорою ілюзії, за яку люди міцно тримаються.

Міський простір прикрашають й інші роботи автора  — серед них скульптура «Зажата» (на площі перед театром імені Леся Курбаса) та «Ноги» (біля пам’ятника героям ЗУНР). Митець розповідає, що всі його роботи створювалися без назв —  аби глядач самостійно знаходив у них власний сенс.

«Зажата»
«Ноги»

Денис Шиманський, автор мініскульптур, наголосив, що його роботи мають спонукати містян до переосмислення знайомих місць. Наразі у різних локаціях Львова встановлено 11 його робіт, ще 4 планують розмістити до кінця листопада. Художник прагнув створити інтелектуальну гру та діалог між скульптурами і простором.

Наприклад, скульптура на площі Коліївщини, де колись була криниця, зображує двох людей, які прийшли по воду. За словами митця, це символізує просту рутину та стабільність, а також обмін досвідом та інформацією.

Куратор Павло Гудімов підкреслив, що головна мета Тижня скульптури — започаткувати діалог про мистецтво у публічному просторі. «Люди звикли бачити у місті лише пам’ятники. Але мистецтво може бути іншим. Ми хочемо, щоб Львів став майданчиком для цього діалогу», — підсумував Гудімов.

Тиждень скульптури цьогоріч проходить під назвою «Діалоги», він розпочався у вересні і триватиме до кінця листопада.

Фото: Львівська міська рада

