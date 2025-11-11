«Кишеня для iPhone»: Issey Miyake та Apple випустили в'язаний аксесуар

Модний дім Issey Miyake та компанія Apple представили спільний продукт — в'язаний аксесуар iPhone Pocket («Кишеня для iPhone»), пише Hypebeast.

Аксесуар натхненний фірмовою концепцією Issey Miyake «шматок тканини» і має ребристу відкриту структуру, схожу на лінійку одягу Pleats Please, відому плісированими складками. Він слугує додатковою кишенею, здатною розтягуватися для зберігання iPhone та інших предметів. Завдяки відкритому текстилю власники можуть бачити дисплей пристрою, не дістаючи його.

«Дизайн підкреслює зв'язок між iPhone та його власником, водночас зберігаючи принцип, що продукт Apple створено універсальним за естетикою та багатогранним у застосуванні», — пояснив Йошіюкі Міямае, дизайн-директор Miyake Design Studio. Віцепрезидентка Apple Моллі Андерсон додала, що аксесуар є «природним доповненням» до продукції бренду, оскільки обидві компанії цінують майстерність і простоту.

Аксесуар пропонується у двох версіях з ремінцями: короткий (вісім кольорів) — за $150, довгий (три кольори) — за $230. iPhone Pocket надійде у продаж 14 листопада у вибраних Apple Store та онлайн.

Зображення: Apple