Архітектори створили простір для читання в токійському артцентрі

Швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron представило в токійському артцентрі SKWAT інсталяцію з власних меблів — табуретів, торшерів і книжок.

Проєкт показали під час Capsule Plaza Tokyo — дизайн-події, що поєднує виставку, артмаркет і платформу сучасного предметного дизайну, пише Dezeen.

Метою архітекторів було створити простір, де відвідувачі зможуть сісти, відпочити та переглянути шість томів монографії Herzog & de Meuron: The Complete Works.

Дерев’яні табурети розмістили серед книжкових стелажів, що нагадують будівельні риштування. Освітлення забезпечили торшери, створені разом із брендом Artemide.

«Ми прагнули створити серію невеликих ніш для читання — камерних просторів, де наші табурети, лампи і книги поєднуються в одну систему», — пояснили в Herzog & de Meuron.

За словами архітекторів, табурети можна використовувати як місце для сидіння або як приставні столики, а коли вони не залучені — то стають скульптурними об’єктами.

Меблі виготовлені не вручну, а за допомогою цифрового фрезерного верстата, який дає змогу збирати конструкції без жодного цвяха чи гвинта.

«Японське деревообробництво відоме своєю простотою, чистими формами та складними з’єднаннями. Саме ця майстерність надихнула нас. Наші табурети поєднують аналогові принципи із цифровим виробництвом: виглядають простими, але мають складну внутрішню конструкцію», — зазначили в бюро.

