Суд у Львові зобов'язав прибрати пластикові двері з пам’ятки 1912 року

Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність штрафу та зобов'язав власника приміщення на вул. Зеленій, 17 у Львові демонтувати самовільно встановлені металопластикові двері й замінити їх на автентичні дерев'яні. Про це повідомляє Офіс охорони культурної спадщини Львівської міськради.

Нові двері з металопластику

Конфлікт розпочався зі звернення мешканців щодо незаконної заміни дверей у будинку-пам'ятці архітектури місцевого значення, зведеному архітектором Фердинандом Касслером у 1912 році. Офіс охорони культурної спадщини підтвердив, що роботи виконані без погоджень.

Будівля на вулиці Зеленій з автентичними дверима (у лівому нижньому куті)

Хоча власник обґрунтовував заміну «втратою тепла», адміністративна комісія визнала порушення режиму використання пам'ятки і наклала штраф у 1700 гривень із вимогою відновлення автентичних дверей.

Спершу Галицький райсуд скасував штраф за позовом власника, але апеляція, подана Виконавчим комітетом ЛМР, була задоволена. Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив факт самовільної заміни та відсутність дозвільних документів, ухваливши остаточне рішення: підстав для скасування штрафу немає.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини, Wikimedia Commons