KSENIASCHNAIDER і Barbour представили лімітовану колекцію жіночих курток

Український бренд KSENIASCHNAIDER анонсував випуск спільної колекції з британським workwear-брендом Barbour. Колаборація стала продовженням апсайклінг-підходу компанії, який полягає в роботі з архівними виробами для надання їм нової форми без втрати автентичності.

До лімітованої колекції увійшли дві жіночі куртки Barbour, кастомізовані у київській студії бренду:

ALLERSTON WAXED JACKET — класичний силует Barbour, доповнений денім-печворком від KSENIASCHNAIDER. Вставки з деніму поєднані з вощеним бавовняним полотном (waxed cotton). Підкладку виробу з принтом «тартан» було збережено. Куртку доповнили кастомними бірками, фурнітурою, металевими елементами та характерними знаками бренду.

ERMA WAXED JACKET — цю модель було переосмислено через іронічний дизайн: класичний крій доповнили декоративними нашивками у формі листя, ніби залишеними після прогулянки у лісі. Куртку також кастомізували новою фурнітурою, металевими деталями та бірками KSENIASCHNAIDER.

Антон та Ксенія Шнайдер прокоментували спільну роботу, зазначивши, що Barbour «уособлює найкраще у британському одязі для життя поза містом — міцність, функціональність і позачасовість». Вони підкреслили, що філософія Barbour резонує з цінностями KSENIASCHNAIDER, такими як апсайклінг, повторне використання та довговічний дизайн.

Лімітована колекція буде доступна з 17 листопада на сайті бренду , а також ексклюзивно представлена у київському магазині OSTRIV (вул. Ентузіастів, 5).

Бренд KSENIASCHNAIDER заснував 2011 року креативний дует Антона та Ксенії Шнайдер. Він експериментує з денімом і поєднує естетику й екологічність, використовуючи перероблений денім, deadstock-тканини та текстильні відходи. Усі вироби виготовляються у власній майстерні в Києві.

Фото: KSENIASCHNAIDER