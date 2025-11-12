ChatGPT порушив авторське право в Німеччині, навчаючись на музичних хітах

Регіональний суд Мюнхена вирішив, що чатбот ChatGPT компанії OpenAI порушив німецьке законодавство про авторське право. Мовні моделі ШІ використовували музичні хіти для навчання без дозволу, пише The Guardian.

Позивачем було Німецьке товариство музичних прав (GEMA), яке керує правами близько 100 тисяч композиторів, авторів текстів і видавців. Справа стосувалася використання текстів дев'яти німецьких хітів, включаючи Männer (1984) Герберта Гренемаєра та Atemlos Durch die Nacht (2013) Гелени Фішер, які були використані для відточування мовних можливостей ChatGPT.

OpenAI стверджувала, що її моделі поглинають цілі навчальні набори даних, а не копіюють конкретні пісні. Компанія також намагалася перекласти юридичну відповідальність на користувачів, які генерують контент через свої запити. Однак суд відхилив цей аргумент і зобов'язав OpenAI виплатити нерозкриту суму компенсації за порушення авторських прав.

У GEMA цей вердикт уже назвали «знаковим рішенням щодо штучного інтелекту в Європі», додавши, що воно може стати прецедентом для інших видів творчої продукції. Водночас в OpenAI заявили, що не згодні з рішенням і розглядають можливість подання апеляції.

Фото: Patrick Fore / Unsplash