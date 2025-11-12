Майкл Джексон — перший артист із хітами в топ-10 Billboard шість десятиліть поспіль

Пісня Thriller американського співака Майкла Джексона знову увійшла до топ-10 чарта Billboard Hot 100, піднявшись із 32-го на 10-те місце після Геловіну 2025 року.

Про це повідомляє Variety.

Хітовий трек 1982 року зібрав 14 мільйонів прослуховувань і 9,3 мільйона радіослухачів. Це зробило Джексона першим артистом в історії, чиї композиції потрапляли до десятки найкращих у шести різних десятиліттях — 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х і тепер 2020-х.

Так він перевершив співака Енді Вільямса, який утримував хіти в топ-10 протягом п’яти десятиліть.

Майкл Джексон під час концерту на стадіоні Parc des Princes у Парижі в 1997 році. Фото: Christian Rose / Roger-Viollet via AFP

Цей злет збігся з виходом трейлера до байопіку «Майкл» режисера Антуана Фукуа, прем’єра якого запланована на 24 квітня 2026 року. Фільм розповість про шлях артиста до титулу «Короля попмузики».

Уперше Майкл Джексон потрапив до топ-10 у 1971 році з піснею Got to Be There. За кар’єру він мав 30 хітів у десятці та 13 перших місць. Востаннє його ім’я з’являлося в чартах у 2018-му — після виходу треку Дрейка Don’t Matter to Me, де використано вокал Джексона.