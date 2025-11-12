Одесити вимагають знести надбудову, що закрила вид на море — петиція

Електронна петиція із закликом демонтувати незаконну надбудову на пляжі «Ланжерон» в Одесі, яка перекрила панораму моря з Меморіалу невідомому матросу на Алеї слави, зібрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути міська влада Одеси.
Ініціатор звернення — правозахисна організація «Спільна мета». Вони наголошують: об’єкт, що офіційно проходить як «реконструкція нежитлових приміщень під оздоровчий центр водних видів спорту», фактично перетворився на нове будівництво готелю «M1 Club Apartments». Забудовник, ПП «СПС-РІЕЛТ», повністю зніс стару будівлю та зводить 12-поверхову споруду замість дозволених 8 поверхів.
Активісти заявляють, що такі дії порушують низку норм, зокрема Закон України «Про охорону культурної спадщини», а також міжнародні конвенції (Гаазьку 1954 року та ЮНЕСКО 1972 року).
Активісти вимагають від органів влади та забудовника:
- Демонтувати три верхні поверхи готелю «M1 Club Apartments», що перевищують дозволену висотність.
- Відновити візуальну вісь Меморіалу невідомому матросу та панораму моря.
- Провести незалежну експертизу законності видачі дозволу та притягнути до відповідальності причетних посадових осіб.
Зображення: «Спільна мета»