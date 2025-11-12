Одесити вимагають знести надбудову, що закрила вид на море — петиція

Електронна петиція із закликом демонтувати незаконну надбудову на пляжі «Ланжерон» в Одесі, яка перекрила панораму моря з Меморіалу невідомому матросу на Алеї слави, зібрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути міська влада Одеси.

Ініціатор звернення — правозахисна організація «Спільна мета». Вони наголошують: об’єкт, що офіційно проходить як «реконструкція нежитлових приміщень під оздоровчий центр водних видів спорту», фактично перетворився на нове будівництво готелю «M1 Club Apartments». Забудовник, ПП «СПС-РІЕЛТ», повністю зніс стару будівлю та зводить 12-поверхову споруду замість дозволених 8 поверхів.

Активісти заявляють, що такі дії порушують низку норм, зокрема Закон України «Про охорону культурної спадщини», а також міжнародні конвенції (Гаазьку 1954 року та ЮНЕСКО 1972 року).

Активісти вимагають від органів влади та забудовника:

Демонтувати три верхні поверхи готелю «M1 Club Apartments», що перевищують дозволену висотність. Відновити візуальну вісь Меморіалу невідомому матросу та панораму моря. Провести незалежну експертизу законності видачі дозволу та притягнути до відповідальності причетних посадових осіб.

Зображення: «Спільна мета»