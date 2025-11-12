У Токіо відкрили флагманський магазин Tiffany & Co з вигнутими скляними панелями

Японська архітектурна студія Jun Aoki & Associates завершила проєкт нового флагманського магазину Tiffany & Co у токійському районі Ґінза. Про це пише Dezeen.

Екстер’єр облицьований напівпрозорими скляними панелями фірмового кольору Tiffany Blue, які створюють ефект хвилястого та рухомого фасаду.

За словами архітекторів, метою було створити дизайн, який би одночасно «вписався і виділився» на тлі різноманітної забудови Ґінзи. Фасад був задуманий як «плетиста огорожа з гліцинії, що коливається на м'якому вітрі». Цей концепт надав масивній споруді відчуття легкості й динаміки.

Щоб блакитне світло не спотворювало колір ювелірних виробів всередині, була застосована техніка керамічного друку на панелях.

Будівля, більшу частину якої займає Tiffany & Co, складається з 13 поверхів. Верхні поверхи відведені під офіси та ресторани.

Фото: Taisei Corporation / Daici Ano