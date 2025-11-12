В Україні покажуть іспанського претендента на «Оскар» — фільм «Сират»

27 листопада в українських кінотеатрах вийде картина «Сират» — претендент на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» від Іспанії. Стрічку зняв Олівер Лаше, багаторазовий призер Каннського кінофестивалю.

Продюсерами фільму стали Педро та Аґустіно Альмодовари — автори стрічок «Поговори з нею», «Все про мою матір», «Паралельні матері», «Біль та слава» й «Жінки на межі нервового зриву».

Події розгортаються навколо чоловіка на ім’я Луїс, який разом із сином та собакою вирушає через мароканську пустелю в пошуках зниклої доньки. На шляху вони приєднуються до групи рейверів, які прямують на вечірку, і «поринають у пекельну подорож крізь нескінченні піски».

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі, де стрічка здобула Приз журі: 48 кінокритиків, що взяли участь в опитуванні IndieWire , визнали «Сират» найкращим фільмом фестивалю.

Також у Каннах відзначили премією за найкращий саундтрек композитора фільму — французького музиканта Kangding Ray. Отримали свої відзнаки навіть зняті у фільмі собаки Піпа й Люпіта — їх нагородили Ґран-прі журі кінопремії Palm Dog, яка відбулася паралельно з фестивалем.

В Україні першими фільм побачили глядачі фестивалю «Київський тиждень критики».

Головну роль у картині виконав іспанський актор Серхі Лопес, володар Кубка Пазінетті Венеційського міжнародного кінофестивалю, премій Європейської кіноакадемії та «Сезар», знаний за стрічками «Лабіринт Фавна» та «Порнографічний зв’язок».

Стрічка отримала позитивні відгуки від глядачів і кінокритиків. Оцінка фільму на платформі IMDb становить 7,1 з 10; на Metacritic — 82 зі 100; а на Letterboxd — 3,6 з 5. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %.

Газета The Times назвала картину «Оригінальним, вибуховим кіно, яке гідне овацій», а профільне видання Variety написало , що «небагато фільмів зможуть так прикувати до місця, як цей».

