Starbucks запускає «Супучино» — гарячий суп у стилі капучино

Мережа Starbucks в Японії оголосила про запуск нового сезонного продукту «Супучино» (Soupuccino). Новинку описують як «пухкий суп у стилі капучино», що балансує на межі їжі та напою, пише SoraNews24.

Основний смак — чорний трюфель, доповнений грибами порчіні, смаженим беконом та овочевим бульйоном. Суп покритий спіненим молоком, як у класичного капучино. Клієнти можуть обирати тип молока (соєве, вівсяне, мигдальне), що додає різні відтінки смаку.

Щоб заохотити до знайомства з «Супучино», Starbucks додав його до ранкової акції Good Start Morning, де діє знижка при замовленні з іншим продуктом.

«Супучино» продаватимуть з 14 листопада до 25 грудня за ціною 500 єн (приблизно $3,25). Якщо новинка буде успішною, Starbucks обіцяє розширити лінійку смаків.