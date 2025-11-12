Вийшов трейлер фільму «Супер Маріо Галактика в кіно», заснованого на культовій грі

Компанії Nintendo та Universal Pictures представили перший трейлер до сиквелу анімаційного хіта — «Супер Маріо Галактика в кіно» (The Super Mario Galaxy Movie). Прем'єра в кінотеатрах — у 2026 році, пише Variety.

У новому фільмі Маріо, Принцеса Піч, Луїджі та Тоад вирушать на різні планети у космосі, де їм доведеться битися із сином Боузера — Боузером-молодшим, а також зустріти грізну принцесу Розаліну.

До акторського складу, який озвучував першу частину, повернулися: Кріс Пратт (Маріо), Аня Тейлор-Джой (Принцеса Піч), Джек Блек (Боузер), Чарлі Дей (Луїджі) та Кіган-Майкл Кі (Тоад). До них приєдналися Брі Ларсон, яка озвучить принцесу Розаліну, так Бенні Сафді (Боузер-молодший).

Сюжет сиквелу заснований на відеогрі Super Mario Galaxy 2007 року, яку вважають однією з найкращих ігор в історії. Хоча деталі сюжету тримають у секреті, очікується, що Маріо подорожуватиме космосом, збираючи Силові Зірки, аби врятувати Принцесу Піч, ув'язнену Боузером у центрі всесвіту.

Перший фільм «Брати Супер Маріо в кіно» вийшов у квітні 2023 року і став світовим хітом, зібравши $1,3 мільярда. Наразі це п'ятий найкасовіший анімаційний фільм усіх часів.