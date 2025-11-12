Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов трейлер фільму «Супер Маріо Галактика в кіно», заснованого на культовій грі

Артем Черничко 12 листопада 2025
588

Компанії Nintendo та Universal Pictures представили перший трейлер до сиквелу анімаційного хіта — «Супер Маріо Галактика в кіно» (The Super Mario Galaxy Movie). Прем'єра в кінотеатрах — у 2026 році, пише Variety.

У новому фільмі Маріо, Принцеса Піч, Луїджі та Тоад вирушать на різні планети у космосі, де їм доведеться битися із сином Боузера — Боузером-молодшим, а також зустріти грізну принцесу Розаліну.

До акторського складу, який озвучував першу частину, повернулися: Кріс Пратт (Маріо), Аня Тейлор-Джой (Принцеса Піч), Джек Блек (Боузер), Чарлі Дей (Луїджі) та Кіган-Майкл Кі (Тоад). До них приєдналися Брі Ларсон, яка озвучить принцесу Розаліну, так Бенні Сафді (Боузер-молодший).

Сюжет сиквелу заснований на відеогрі Super Mario Galaxy 2007 року, яку вважають однією з найкращих ігор в історії. Хоча деталі сюжету тримають у секреті, очікується, що Маріо подорожуватиме космосом, збираючи Силові Зірки, аби врятувати Принцесу Піч, ув'язнену Боузером у центрі всесвіту.

Перший фільм «Брати Супер Маріо в кіно» вийшов у квітні 2023 року і став світовим хітом, зібравши $1,3 мільярда. Наразі це п'ятий найкасовіший анімаційний фільм усіх часів.

Мітки
Новини
Читайте також
Співачка Адель дебютує в кіно у драмі Тома Форда Сингл гурту Wu-Tang Clan став платиновим через 33 роки після релізу Starbucks запускає «Супучино» — гарячий суп у стилі капучино Співачка Сабріна Карпентер зіграє в мюзиклі за мотивами «Аліси в Країні Див»
Vernacular Hardcore: народний арт Богдани Косміної 11 листопада 2025 «Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025 Маргінезвілль: камені і жуки у фотографіях Олі Коваль 08 листопада 2025 «Нюрнберг», «Ти — космос» та «Чорне пір’я»: головні фільми листопада 08 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.