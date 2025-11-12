Співачка Адель дебютує в кіно у драмі Тома Форда

Дизайнер і режисер Том Форд повертається у кіно після десятирічної перерви, екранізуючи роман Енн Райс «Зітхання в небеса». Одну з ролей зіграє співачка Адель, для якої це буде дебют у кіно, пише Deadline.

Адель з нагородою за «Альбом року» на церемонії BRIT Awards 2022 у Лондоні. Фото: Tolga Akmen / AFP

Дія фільму відбувається в Італії XVIII століття і слідує за венеціанським аристократом та кастрованим співаком з Калабрії, які намагаються досягти успіху у світі опери. Історія досліджує теми ідентичності, зради, любові та прагнення до свободи.

Окрім Адель до касту фільму увійшли Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Колін Ферт, Марк Стронг, Пол Беттані, Гантер Шафер, Тенді Ньютон та інші. Наразі фільм перебуває на стадії підготовки. Зйомки мають розпочатися в січні. Очікується, що прем'єра відбудеться восени 2026 року.

Том Форд, який у 2023 році продав свій модний бренд Tom Ford компанії The Estée Lauder Companies за $2,8 мільярда, вирішив самостійно фінансувати проєкт. Він виступить як режисер, сценарист і продюсер стрічки. Це буде третій фільм Форда після «Самотнього чоловіка» (2009) та «Нічних тварин» (2016).