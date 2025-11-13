Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов тизер «Диявол носить Prada 2» — героїні возз'єдналися через 20 років

Артем Черничко 13 листопада 2025
Кінокомпанія 20th Century Studios опубліковала перший тизер фільму «Диявол носить Prada 2». Стрічка вийде 1 травня 2026 року — через два десятиліття після релізу оригінальної картини.

У короткому ролику головна редакторка журналу Runway Міранда Прістлі (Меріл Стріп) крокує коридорами під пісню Мадонни Vogue, після чого в ліфті до неї приєднується її колишня помічниця, Енді Сакс (Енн Гетевей).

Сиквел покаже, як редакторка намагається втримати свій журнал на плаву в епоху занепаду друкованих медіа. Міранді протистоїть Емілі Чарльтон (Емілі Блант), її колишня помічниця. Вона тепер керує люксовою групою, що контролює необхідні для журналу рекламні бюджети.

До своїх ролей також повернуться Стенлі Туччі, Трейсі Томс та Тібор Фельдман, а Кеннет Брана зіграє чоловіка Прістлі. Крім того, до проєкту приєдналися Люсі Лью, Б. Дж. Новак, Джастін Теру, Полін Шаламе та інші.

Оригінальний фільм 2006 року, заснований на романі Лорен Вайсбергер, зібрав понад $326 мільйонів у прокаті. Це історія випускниці університету, яка стає помічницею деспотичної редакторки модного журналу та бореться за виживання у безжальному світі високої моди.

