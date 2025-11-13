Вулиці, якими ходив Малевич: «Лавка Традицій» створила артгайд київськими локаціями

Проєкт «Лавка Традицій» від мережі «Сільпо» спільно з мистецтвознавцями відтворив київські адреси, пов'язані з біографією видатного українського авангардиста Казимира Малевича. На цих локаціях розмістили спеціальні банери з інформацією про митця, створивши імпровізований артгайд містом.

Прогулюючись столицею, охочі мають змогу дізнатися більше про ключові місця в житті художника. Наприклад, на вулиці Жилянській банер звертає увагу перехожих на будинок, де народився Казимир Малевич. Поблизу Володимирської вулиці розміщено інформацію про школу, де авангардист здобув свою першу академічну освіту.

Дізнатися про всі локації можна на сайті проєкту.

«Київ займав особливе місце в житті Малевича, — каже дослідниця творчості митця Тетяна Філевська. — Перш за все це місце народження. У Києві мама купила йому перший набір професійних фарб. Вперше він потрапив до студії професійного художника Миколи Пимоненка й отримав перші уроки малювання в Рисувальній школі Миколи Мурашка. Пізніше, наприкінці 1920-х, Малевич знайшов прихисток у Києві від переслідувань у Росії, і планував переїхати й оселитись назавжди, якби не арешт».

Ця ініціатива є продовженням проєкту «Лавка Традицій — Казимир Малевич», мета якого — поєднати українську гастрономію з мистецтвом та повернути видатного українського авангардиста у культурний контекст.

У межах проєкту на полицях «Сільпо» з'явилося понад 50 крафтових продуктів в оновленому мистецькому пакованні з репродукціями картин Казимира Малевича. До кінця року ці продукти можна придбати у супермаркетах або замовити онлайн.

Зображення: «Лавка Традицій» / «Сільпо»