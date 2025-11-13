Jacquemus присвятив нову сумку матері — обличчям кампейну стала Шарлотта Ле Бон

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

13 листопада 2025
Французький бренд Jacquemus представив нову сумку Valérie, названу на честь покійної матері дизайнера Симона Порта Жакмюса. Модель увійшла до колекції весна-літо 2026 Le Paysan («Селянин»).

Обличчям кампейну стала канадська акторка Шарлотта Ле Бон, яка демонструє свої навички імпровізації у серії коротких кумедних відео. Вона постає в образі жінки, яка є водночас гламурною, ексцентричною та багатогранною — це, за словами дизайнера, відображає дух його матері.

Акторка й фотомодель Шарлотта Ле Бон відома своїми ролями у фільмах «Астерікс і Обелікс у Британії» та «Ів Сен-Лоран», а також у серіалі «Білий лотос».

Jacquemus — французький модний дім, заснований у 2009 році дизайнером-самоуком Симоном Портом Жакмюсом. Попри відсутність класичної освіти, Жакмюс швидко став одним із найвпливовіших молодих дизайнерів завдяки свіжому погляду на моду та використанню соцмереж для створення вірусних кампаній.

