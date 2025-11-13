Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Від «Міцного горішка» до «Гаррі Поттера»: речі Алана Рікмана виставлять на аукціон

Артем Черничко 13 листопада 2025
Особисті сценарії та пам'ятні речі відомого британського актора Алана Рікмана виставлять на аукціон у грудні, пише The Guardian. Виконавець, відомий за ролями у фільмах «Міцний горішок» і «Гаррі Поттер», помер 2016 року.

В аукціонному домі Propstore зазначили, що предмети з архіву Рікмана розкривають його «нав'язливу увагу до деталей» завдяки великій кількості рукописних нотаток. На продаж виставлять низку лотів, які актор зберігав згрупованими індивідуально для кожного фільму.

Найдорожчим лотом (оцінюється від £30 тисяч до £60 тисяч) є колекція, пов'язана з дебютною роллю Рікмана у кіно — терориста Ганса Ґрубера у фільмі «Міцний горішок». Сюди входить робочий сценарій з численними рукописними нотатками та пропозиціями актора щодо діалогів, а також запрошення на прем'єру. Окремим лотом продається бутафорська купюра номіналом $100 тисяч з цього ж фільму.

Від ролі Северуса Снейпа в «Гаррі Поттері» виставлено золотий кишеньковий годинник, подарований знімальній групі першого фільму, особистий комплект романів «Гаррі Поттер», фігурку Снейпа та спільне фото з Деніелом Редкліффом.

Деніел Редкліфф і Алан Рікман на зйомках «Гаррі Поттера». Фото: Propstore

Архів також охоплює широкий спектр кар'єри Рікмана. Серед інших відомих робіт представлені сценарії з нотатками до «Робін Гуд: Принц злодіїв» та «Щиро, шалено, глибоко», а також пам’ятні речі з комедії «У пошуках Галактики» та стрічки «Розум і почуття». До архіву також увійшли матеріали з його режисерських робіт, зокрема сценарій і хлопавка з фільму «Зимовий гість».

Фото на обкладинці: Алан Рікман у ролі Северуса Снейпа в «Гаррі Поттері» (Warner Bros. / Heyday Films / Collection ChristopheL via AFP)
