Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Художник продає купи старого мотузка за £1 мільйон

Артем Черничко 13 листопада 2025
1083

Британський художник Девід Шріглі відкрив у лондонській Stephen Friedman Gallery виставку, головним експонатом якої є інсталяція з чотирьох величезних куп старого мотузка. За цю концептуальну роботу митець просить 1 мільйон фунтів стерлінгів, пише The Art Newspaper.

Протягом восьми місяців Шріглі зібрав близько 10 тонн викинутого мотузка з великих морських портів, вітрових електростанцій, шкіл скелелазіння та узбережжя. Серед тросів є як короткі кевларові кабелі для буксирування круїзних лайнерів, так і тонкі линви для крабових пасток.

Ретельно очищений трос розмістили у кімнатах галереї, а у вікні – неоновий напис: «Виставка старого мотузка».

Шріглі задумав цю ідею спеціально для комерційного артринку, назвавши свій цінник «провокацією». Художник вважає, що £1 мільйон за «гігантський витвір мистецтва є відмінною ціною», хоча й визнає, що для стороннього спостерігача це, ймовірно, «абсурдна ціна». Він додає, що головний сенс його роботи — не стільки в заробітку, скільки в діалозі про ціну і цінність.

Більшість мотузків виготовлена із синтетичних поліестерових і нейлонових волокон, які важко переробляти. Художник підсумовує свою роботу філософським запитанням: «Що ви робите з речами, яких не можете позбутися? Ви перетворюєте їх на мистецтво».

Мітки
Новини
Читайте також
Від «Міцного горішка» до «Гаррі Поттера»: речі Алана Рікмана виставлять на аукціон В Афганістані жінок не пускають до лікарень без бурки Spotify запускає функцію перегляду кліпів у застосунку Jacquemus присвятив нову сумку своїй матері — обличчям кампейну стала Шарлотта Ле Бон
Королівство макак: фотощоденник із міста, яке захопили мавпи 13 листопада 2025 Усі люблять старі-добрі злочини: як «Убивства в одній будівлі» зробили смерть затишною 12 листопада 2025 Vernacular Hardcore: народний арт Богдани Косміної 11 листопада 2025 Серіал «Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.