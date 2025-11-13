Художник продає купи старого мотузка за £1 мільйон

Британський художник Девід Шріглі відкрив у лондонській Stephen Friedman Gallery виставку, головним експонатом якої є інсталяція з чотирьох величезних куп старого мотузка. За цю концептуальну роботу митець просить 1 мільйон фунтів стерлінгів, пише The Art Newspaper.

Money for old rope? Artwork given £1m price tag https://t.co/CLp4GZe0Ri pic.twitter.com/mavq5YWBxE — Standard News (@standardnews) November 13, 2025

Протягом восьми місяців Шріглі зібрав близько 10 тонн викинутого мотузка з великих морських портів, вітрових електростанцій, шкіл скелелазіння та узбережжя. Серед тросів є як короткі кевларові кабелі для буксирування круїзних лайнерів, так і тонкі линви для крабових пасток.

Ретельно очищений трос розмістили у кімнатах галереї, а у вікні – неоновий напис: «Виставка старого мотузка».

Шріглі задумав цю ідею спеціально для комерційного артринку, назвавши свій цінник «провокацією». Художник вважає, що £1 мільйон за «гігантський витвір мистецтва є відмінною ціною», хоча й визнає, що для стороннього спостерігача це, ймовірно, «абсурдна ціна». Він додає, що головний сенс його роботи — не стільки в заробітку, скільки в діалозі про ціну і цінність.

Більшість мотузків виготовлена із синтетичних поліестерових і нейлонових волокон, які важко переробляти. Художник підсумовує свою роботу філософським запитанням: «Що ви робите з речами, яких не можете позбутися? Ви перетворюєте їх на мистецтво».