Вийшов трейлер мультфільму «Губка Боб у кіно: Пошук Квадратних Штанів»

Студія Paramount Pictures оприлюднила трейлер нового повнометражного анімаційного фільму «Губка Боб у кіно: Пошук Квадратних Штанів». Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах запланована на 25 грудня 2025 року.

Губка Боб Квадратні Штани вирушить у глибини океану, щоб протистояти привиду Летючого Голландця. У цій пригоді до головного героя приєднається його найкращий друг, Патрік Зірка.

Разом вони вийдуть за межі свого знайомого світу, зустрічаючи нових персонажів та досліджуючи незвідані локації. У фільмі також будуть задіяні інші культові герої франшизи — Сенді Чікс, Сквідвард Щупальця та Містер Крабс.

Озвучуватимуть персонажів відомі за франшизою актори Том Кенні, Кленсі Браун, Роджер Бампасс, Білл Фагербакке, а також Марк Гемілл та Реджина Голл. Музику до фільму напише Джон Дебні, композитор фільму «Губка Боб: Життя на суші» (2015). Оригінальну пісню для саундтреку створить реперка Ice Spice.

Мультсеріал «Губка Боб Квадратні Штани» вперше вийшов 1999 року і швидко став одним із найрейтинговіших шоу на каналі Nickelodeon. Його популярність криється у поєднанні абсурдного гумору та візуального сюрреалізму, а також сатири на доросле життя й офісну рутину.