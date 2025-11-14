Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов трейлер мультфільму «Губка Боб у кіно: Пошук Квадратних Штанів»

Артем Черничко 14 листопада 2025
566

Студія Paramount Pictures оприлюднила трейлер нового повнометражного анімаційного фільму «Губка Боб у кіно: Пошук Квадратних Штанів». Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах запланована на 25 грудня 2025 року.

Губка Боб Квадратні Штани вирушить у глибини океану, щоб протистояти привиду Летючого Голландця. У цій пригоді до головного героя приєднається його найкращий друг, Патрік Зірка.

Разом вони вийдуть за межі свого знайомого світу, зустрічаючи нових персонажів та досліджуючи незвідані локації. У фільмі також будуть задіяні інші культові герої франшизи — Сенді Чікс, Сквідвард Щупальця та Містер Крабс.

Озвучуватимуть персонажів відомі за франшизою актори Том Кенні, Кленсі Браун, Роджер Бампасс, Білл Фагербакке, а також Марк Гемілл та Реджина Голл. Музику до фільму напише Джон Дебні, композитор фільму «Губка Боб: Життя на суші» (2015). Оригінальну пісню для саундтреку створить реперка Ice Spice.

Мультсеріал «Губка Боб Квадратні Штани» вперше вийшов 1999 року і швидко став одним із найрейтинговіших шоу на каналі Nickelodeon. Його популярність криється у поєднанні абсурдного гумору та візуального сюрреалізму, а також сатири на доросле життя й офісну рутину.

Мітки
Новини
Читайте також
Гітарист Metallica продає картину з Конаном-Варваром за $10 мільйонів Лауреат Прітцкера створив для ЮНЕСКО музей-глобус із галереєю викрадених артефактів Бен Стіллер став виконавчим продюсером фільму російського режисера Актор Чедвік Боузман посмертно отримає зірку на Голлівудській алеї слави
«Нюрнберг»: психологічна драма про те, як залізти в голову нацисту 14 листопада 2025 Усі люблять старі-добрі злочини: як «Убивства в одній будівлі» зробили смерть затишною 12 листопада 2025 Vernacular Hardcore: народний арт Богдани Косміної 11 листопада 2025 Серіал «Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.