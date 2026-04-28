Роботи-гуманоїди замінять вантажників в аеропорту Токіо

З початку травня в токійському аеропорту Ханеда в тестовому режимі почнуть працювати роботи-гуманоїди, які допомагатимуть обробляти багаж і вантажі. Це ініціатива японської авіакомпанії Japan Airlines (JAL), пише The Guardian.

Експеримент, який триватиме до 2028 року, має на меті розв’язати проблему гострого дефіциту робочої сили в Японії. Країна нині переживає туристичний бум — лише за перші два місяці 2026 року її відвідало понад 7 мільйонів іноземців. Водночас населення Японії стрімко старіє, а кількість працездатних людей скорочується.

Роботи китайського виробництва компанії Unitree працюватимуть безпосередньо на злітній смузі аеропорту, який щороку обслуговує понад 60 мільйонів пасажирів.

Під час презентації для медіа робот заввишки 130 см продемонстрував, як він переміщує вантаж на конвеєрну стрічку поруч із літаком JAL.

Роботи можуть працювати безперервно протягом 2-3 годин до наступної зарядки. Окрім перенесення багажу, розглядається можливість залучення роботів до прибирання салонів літаків.

Президент JAL Ground Service Йошітеру Судзукі наголосив, що хоча роботи візьмуть на себе важку фізичну працю, ключові завдання, як-от контроль безпеки, залишаться за людьми.

За оцінками експертів, до 2040 року Японії знадобиться понад 6 мільйонів іноземних працівників для підтримки економічного зростання. Проте через політичний тиск щодо обмеження імміграції автоматизація за допомогою ШІ та робототехніки стає для країни стратегічним виходом.