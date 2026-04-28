Роботи-гуманоїди замінять вантажників в аеропорту Токіо

Артем Черничко 28 квітня 2026
318

З початку травня в токійському аеропорту Ханеда в тестовому режимі почнуть працювати роботи-гуманоїди, які допомагатимуть обробляти багаж і вантажі. Це ініціатива японської авіакомпанії Japan Airlines (JAL), пише The Guardian.

Експеримент, який триватиме до 2028 року, має на меті розв’язати проблему гострого дефіциту робочої сили в Японії. Країна нині переживає туристичний бум — лише за перші два місяці 2026 року її відвідало понад 7 мільйонів іноземців. Водночас населення Японії стрімко старіє, а кількість працездатних людей скорочується.

Роботи китайського виробництва компанії Unitree працюватимуть безпосередньо на злітній смузі аеропорту, який щороку обслуговує понад 60 мільйонів пасажирів.

Під час презентації для медіа робот заввишки 130 см продемонстрував, як він переміщує вантаж на конвеєрну стрічку поруч із літаком JAL.

Роботи можуть працювати безперервно протягом 2-3 годин до наступної зарядки. Окрім перенесення багажу, розглядається можливість залучення роботів до прибирання салонів літаків.

Президент JAL Ground Service Йошітеру Судзукі наголосив, що хоча роботи візьмуть на себе важку фізичну працю, ключові завдання, як-от контроль безпеки, залишаться за людьми.

За оцінками експертів, до 2040 року Японії знадобиться понад 6 мільйонів іноземних працівників для підтримки економічного зростання. Проте через політичний тиск щодо обмеження імміграції автоматизація за допомогою ШІ та робототехніки стає для країни стратегічним виходом.

У Чехії найкращою аудіокнигою року стала «Hovory» — на основі телефонних розмов українців під час війни Дональд Трамп закликав звільнити телеведучого Джиммі Кіммела після стрілянини на зустрічі з журналістами Ветеран запустив український аналог Etsy для крафтових товарів Рада ухвалила новий Цивільний кодекс у першому читанні — попри критику правозахисників
Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026

