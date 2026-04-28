Tinder вводить верифікацію користувачів через скан райдужки ока — у партнерстві з проєктом Сема Альтмана

Сервіс знайомств Tinder запускає новий спосіб верифікації користувачів — через сканування райдужки ока.

Партнером виступає проєкт World, який розвиває компанія Tools for Humanity за участі генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Для підтвердження особи користувачам пропонують пройти сканування за допомогою спеціального пристрою Orb і отримати так званий World ID.

Така перевірка має відрізнити реальних людей від ботів і шахраїв, які залишаються серйозною проблемою для дейтинг-додатків. За словами Альтмана, кількість контенту, створеного ШІ, стрімко зростає, тому інструменти перевірки особи стають критично важливими.

Щоб стимулювати користувачів, Tinder пропонує бонуси: після проходження верифікації можна отримати п’ять «бустів», які тимчасово підвищують видимість профілю.

Водночас проєкт World має суперечливу репутацію. Раніше він працював під назвою Worldcoin і пропонував користувачам криптотокени в обмін на біометричні дані. Розслідування MIT виявляли проблеми з прозорістю збору даних, а регулятори в ЄС вимагали видалити зібрану інформацію. У Кенії діяльність проєкту взагалі зупиняли. Попри це, у World заявляють, що вже близько 18 мільйонів людей отримали цифрові ідентифікатори.