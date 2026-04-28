Tinder вводить верифікацію користувачів через скан райдужки ока — у партнерстві з проєктом Сема Альтмана

Іван Назаренко 28 квітня 2026
Сервіс знайомств Tinder запускає новий спосіб верифікації користувачів — через сканування райдужки ока.

Партнером виступає проєкт World, який розвиває компанія Tools for Humanity за участі генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Для підтвердження особи користувачам пропонують пройти сканування за допомогою спеціального пристрою Orb і отримати так званий World ID.

Така перевірка має відрізнити реальних людей від ботів і шахраїв, які залишаються серйозною проблемою для дейтинг-додатків. За словами Альтмана, кількість контенту, створеного ШІ, стрімко зростає, тому інструменти перевірки особи стають критично важливими.

Щоб стимулювати користувачів, Tinder пропонує бонуси: після проходження верифікації можна отримати п’ять «бустів», які тимчасово підвищують видимість профілю.

Водночас проєкт World має суперечливу репутацію. Раніше він працював під назвою Worldcoin і пропонував користувачам криптотокени в обмін на біометричні дані. Розслідування MIT виявляли проблеми з прозорістю збору даних, а регулятори в ЄС вимагали видалити зібрану інформацію. У Кенії діяльність проєкту взагалі зупиняли. Попри це, у World заявляють, що вже близько 18 мільйонів людей отримали цифрові ідентифікатори.

Фото: Good Faces Agency / Unsplash
Читайте також
У Чехії найкращою аудіокнигою року стала «Hovory» — на основі телефонних розмов українців під час війни Дональд Трамп закликав звільнити телеведучого Джиммі Кіммела після стрілянини на зустрічі з журналістами Ветеран запустив український аналог Etsy для крафтових товарів Рада ухвалила новий Цивільний кодекс у першому читанні — попри критику правозахисників
Сюр на паличці: як Сальвадор Далі створив логотип Chupa Chups 28 квітня 2026 «Напівлюдина»: яким вийшов новий серіал творця «Оленяти» 27 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 34 25 квітня 2026 Якою могла би бути Прип’ять? 25 квітня 2026 Тартар — від кочівників до французьких брасері 24 квітня 2026 Стейк-революція: як Україна намагається наздогнати Аргентину та Японію 24 квітня 2026

