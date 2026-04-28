Організатори «Євробачення» шукають втрачені записи перших конкурсів

Європейська мовна спілка оголосила світовий пошук втрачених записів двох ранніх випусків «Євробачення». Йдеться про перший конкурс у Лугано 1956 року та шоу в Копенгагені 1964-го.

Ініціативу запустили до 70-річчя пісенного конкурсу. Попри десятиліття архівної роботи, повних записів цих шоу немає в архівах мовників, які приймали конкурс: SRG SSR у Швейцарії та DR у Данії.

У перші роки існування «Євробачення» телевізійні записи часто не зберігали. Плівка була дорогою, тому матеріали могли стирати й використовувати повторно. Через це обидва випуски досі не знайдено повністю: збереглися лише аудіо, окремі відеофрагменти та спогади.

В EBU припускають, що копії або фрагменти трансляцій можуть зберігатися в приватних колекціях, архівах мовників, на старих плівках або в домашніх архівах. Для пошуку прийматимуть повні записи, уривки відео, домашні записи, фото- та кіноматеріали.

Раніше фінський мовник Yle допоміг знайти втрачений фрагмент переможного виступу Джильйоли Чінкветті на «Євробаченні» 1964 року. Тепер ці кадри є частиною офіційного архіву конкурсу й доступні на YouTube-каналі «Євробачення».

У межах ініціативи EBU працюватиме з мовниками, архівістами та фахівцями з реставрації, щоб ідентифікувати, відновити і зберегти знайдені матеріали.

Директор Пісенного конкурсу «Євробачення» Мартін Ґрін назвав пошук «глобальним полюванням за скарбами». За його словами, десь у світі ще можуть існувати невідомі кадри з конкурсів 1956 або 1964 року.

Усіх, хто має матеріали, пов’язані із цими випусками, закликають звертатися до EBU на адресу [email protected] і надати якомога більше деталей.