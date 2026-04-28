Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 квітня 2026
Рада ухвалила новий Цивільний кодекс у першому читанні — попри критику правозахисників

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15150 про новий Цивільний кодекс. За документ проголосували 254 народні депутати. Цей законопроєкт подали як альтернативний після резонансу щодо попереднього проєкту (№ 14394). Далі на нього чекає підготовка до другого читання й опрацювання правок.

Голова Верховної Ради й один з авторів проєкту Руслан Стефанчук заявив, що проєкт нового Цивільного кодексу є «результатом понад 7 років роботи понад 300 найкращих юристів з усіх куточків країни». Він підкреслив, що підготовка до другого читання залишиться максимально відкритою й інклюзивною.

Парламент пропонує рекодифікацію приватного права — це масштабне оновлення та об’єднання норм Цивільного, Сімейного кодексів та Закону «Про міжнародне приватне право» в один цілісний акт.

Серед основних нововведень — визнання національних звичаїв джерелом права, запровадження принципу заборони суперечливої поведінки, розширення особистих прав фізичних і юридичних осіб. Також документ передбачає спадкування права на репарації та цифрові речі, вводить юридичний режим спільності майна подружжя та можливість розпорядження репродуктивним матеріалом через заповіт.

Водночас законопроєкт зазнав критики з боку частини депутатів і правозахисних організацій. Зокрема, народна депутатка Інна Совсун назвала запропоновані норми щодо сімейних прав «радянським домостроєм», який намагаються видати за прогресивні ідеї під гаслами «доброзвичайності».

Правозахисні організації, зокрема «КиївПрайд» та «Військові ЛГБТ+», випустили спільну заяву, у якій наголосили на невідповідності проєкту Європейській конвенції з прав людини. Документ не забезпечує юридичне визнання та захист одностатевих пар, що є прямою вимогою європейських інституцій та рішень ЄСПЛ у межах євроінтеграційних зобов’язань України, додають вони.

Фото: Волтарс / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.